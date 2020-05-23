السيطرة على حريق نشب في 4 منازل بسوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية في سوهاج، على حريق نشب في 4 منازل في واقعتين منفصلتين بمركزي المنشأة، وجرجا، ولم ينتج عن الواقعة أي إصابات بأحد.

وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا بالواقعة الأولى من مأمور مركز شرطة المنشأة بنشوب حريق بناحية الشواولة، وتبين نشوب الحريق أعلى سطح منزل ملك "علي.خ.أ" 40 عاما عامل، وامتد لمنزل مجاور ملك "عبدالباسط.م.م" 55 عاما، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

بسؤال المذكورين رجحا أن يكون سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدي أعلي سطح منزل الأول وأضافا باحتراق كمية من البوص والعروق الخشبية ونفيا الشبهة الجنائية.

كما تبلغ لمركز شرطة جرجا بنشوب حريق بناحية بيت خلاف، وتبين نشوب الحريق بمنزل ملك "محمد.ع.خ" 67 عاما، عامل ويقيم بذات الناحية، وامتد لمنزل مجاور ملك "رجب.ب.ا" 50 عاما، عامل، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق، وإخماده دون حدوث إصابات، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.