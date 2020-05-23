كيلو اللب الأبيض بـ112.. أسعار المسليات والمقرمشات للتسلية في العيد

ساعات وينتهي شهر رمضان الكريم، ويحتفل المسلمون بعيد الفطر المبارك، الذي يأتي هذا العام، في ظل تفشي فيروس كورونا في العالم، واتخاذ الحكومة تدابير احترازية في العيد، تمنع سير المواطنين من الخامسة مساء، حتى السادسة من صباح اليوم التالي، ما يجعل الاحتفال في المنزل للالتزام بحظر التجوال.

ورصدت "الوطن" أسعار المسليات والمقرمشات في الأسواق كالتالي:

سعر اللب السوبر

سعر الكيلو جرام من اللب السوبر: 96 جنيهًا

سعر اللب الأبيض

سعر الكيلو جرام من اللب الأبيض: 112 جنيهًا.

سعر اللب السوري

سعر الكيلو جرام من اللب السوري: 48 جنيهًا.

سعر الحمص

سعر الكيلو جرام من الحمص: 48 جنيهًا.

سعر السوداني

سعر الكيلو جرام من السوداني:56 جنيهًا.

سعر المقرمشات

تراوح سعر الكيلو جرام من المقرمشات من 70 جنيهًا حتى 100 جنيه.