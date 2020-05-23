إغلاق الشواطئ ومنع الزحام.. خطة البحر الأحمر لمواجهة كورونا في العيد

رفعت محافظة البحر الأحمر حالة الطوارئ بمختلف المديريات والمواقع الخدمية في أيام عيد الفطر المبارك، لتحقيق الجاهزية وتطبيق الضوابط وقرارات الحظر التي أقرتها الحكومة.

ووجهت بتكشيل غرفة عمليات مركزية، لمتابعة وغرف عمليات بكل مدينة على مدار 24 ساعة، وإعطاء بيان بالموقف لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة كل ساعة.

وكلف اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر رؤساء المدن بالحد من التجمعات، وخاصة خلال أيام العيد في ظل توافد أعداد كبيرة من المواطنين للاحتفال.

وأمر حنفي برفع درجة الاستعداد القصوى في قطاعات مياه الشرب والكهرباء، لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار الـ 24 ساعة الشوارع والطرق المؤدية إلى الشواطئ، موجها بمنع التواجد على الشواطئ واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء.

ومن جانبه شدد اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، اليوم، على رؤساء الأحياء ومدير المتابعة الميدانية بالمتابعة والمراقبة الميدانية المستمرة للاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية والأساسية وبكميات وأسعار مناسبة داخل المجمعات الاستهلاكية.