البحر الأحمر: 45 فندقا حصلت على شهادات للعمل واستقبال المواطنين بالعيد

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن محافظة البحر الأحمر جاذبة في الأعياد والمناسبات، ولم تضع المحافظة قيود أو شروط على ملاك الشقق أو الشاليهات فيها: "مفيش مشكلة لو شرفنا وجاء".

وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جمال، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه بالنسبة للفنادق التي تم اعتمادها من وزارة الصحة ووزارة السياحة، تم إعطائهم شهادات لتشغيل نسبة 25% من الإشغالات، بشهادات معتمدة تجاوز عددهم الـ45 فندق، موضحا أن هناك قواعد صارمة باتخاذ الإجراءات الاحترازية، من مواطني المحافظة والعمال بالمجال السياحي فيها.

وأكد أن مراكب النزهة، ستعمل بنسبة 25% من الحمولة الخاصة بها، لمنع انتشار الفيروس بين الركاب، كما تم التأكيد على الخروج للبحر الساعة 6 صباحا، والعودة قبل الساعة 4 عصرا: "الموضوع ده هيتم متابعته بصرامة شديدة مع الإجرائات المختصة".

وأشار إلى أنه بالنسبة للمخالفين، فسيتم تطبيق غرامات مالية كبرى عليهم، وبالنسبة للمراكب، فسيتم سحب تراخيص المراكب المخالفة: "لازم يكون فيه نوع من الوعي ورقابة ذاتية، ولازم نحافظ على نفسنا واللي حوالينا".