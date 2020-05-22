محافظ البحر الأحمر يستقبل رئيس "بنحبك يا مصر" لمساهمتها للمستشفيات

استقبل اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر اللواء اليوم الخميس، المهندسة زينب بشير رئيس مؤسسة "بنحبك يا مصر للتنمية" بديوان عام محافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار التواصل المستمر مع منظمات المجتمع المدنى، حيث ساهمت المؤسسة بمستلزمات طبية (كمامات) لتوزيعها على المستشفيات بالمحافظة.

من ناحيته وجه محافظ البحر الأحمر الشكر لمؤسسة "بنحبك يا مصر للتنمية" لمساهماتها المجتمعية ودورها الوطني، مثمناً دور منظمات المجتمع المدنى في خدمة المجتمع، لافتاً إلى أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل مع منظمات المجتمع المدنى، وتشجيع المبادرات المجتمعية والإنسانية التي تقدمها هذه المنظمات، إضافة إلى التواصل المستمر من أجل حماية ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية والحفاظ على صحتهم، والعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

من جانبها وجهت المهندسة زينب بشير رئيس مؤسسة "بنحبك يا مصر للتنمية" الشكر لمحافظ البحر الأحمر، لتشجيعه لمنظمات المجتمع المدنى، وتسخير كل جهوده لخدمة أبناء محافظة البحر الأحمر.