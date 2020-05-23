السيسي يوجه الحكومة: مش هنسيب عالق واحد في الخارج محتاج مساعدة

تواصل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التنسيق والعمل لإعادة المصريين العالقين في الخارج وفق التعريف الذي وضعته اللجنة العليا لإدارة تلك الأزمة لـ"العالقين".

الرئيس: "رجعوا العالقين بسرعة"

"مش هنسيب ولا واحد في الخارج محتاج مساعدة إلا لما نرجعه بلده"، بتلك الكلمات عقَّب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على عرض الحكومة عليه ملف العالقين، كما كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، في فيلم تسجيلي قصير أعده المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن إعادة المصريين العالقين في الخارج، موضحة أن الرئيس وجه بسرعة عودة كافة العالقين، وكلف الحكومة بذلك.

تكلفة العزل الصحي

وأوضحت "مكرم"، أن هناك بعض العالقين في الخارج لم يكونوا يستطيعون دفع التكلفة الخاصة بالعزل الصحي الخاص بهم في الفنادق مثل فنادق مرسى علم، ليتم طرح عدة بدائل، واختيار المدن الجامعية لتستضيف من لا يستطيع التكفل بعزله الصحي في الفنادق.

ظروف صعبة

ووصف السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أعداد المصريين العالقين في الخارج بـ"الوفيرة"، موضحاً أن أجهزة الدولة تعاونت فيما بينها لتحديد معايير من هو العالق، وجميعهم كانوا يتعرضون لموقف يصعب عليهم تحمله، وعلى الدولة أن تراعي تلك الظروف، وتوفر الرعاية لمواطنيها العالقين، وإعادتهم لأرض الوطن.

دور كبير لسفاراتنا بالخارج

وأضاف "شكري"، في الفيلم التسجيلي لـ"إعلامي الوزراء"، أن المصريين العالقين جاءوا لمصر من عدة دول عربية، ودول أخرى على المستوى العالمي، مشيداً بجهود وزاراتنا في الخارج، والتي عملت على تجميع البيانات، ورصد الأعداد للتيسير على أجهزة الدولة للتعامل مع العائدين، وطمأنتهم بشأن البرامج الزمنية للعودة لأرض الوطن.

"كلم مصر"

وقالت مها سالم، مسؤول غرفة عمليات وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن الوزارة فتحت قنوات اتصال متعددة مع المصريين في الخارج، سواء الموقع الرسمي للوزارة، أو موبايل أبليكشن تحت عنوان "كلم مصر"، أو صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أو أرقام هاتفية.

مفروشات جديدة للعزل

فيما، قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن تم رفع كفاءة المدن الجامعية، وتزويدها بمفروشات جديدة، والاستعانة بمطاعم خارجية، ودار الضيافة لتزويد العالقين خلال فترة العزل بأفضل أنواع الطعام.

بوابات تعقيم وكواشف حرارة

فيما، قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أن هناك تواصل مع كافة الجهات المعنية للتعاون في هذا الأمر، وتم التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير مراتب وملاءات جديدة، كما تم تزويد المدن ببوابات تعقيم، وكواشف للحرارة.

العائدون: "محدش طلب مننا قرش"

ورصد "إعلامي الوزراء"، أراء عدداً من القادمين من الخارج، موضحين أن "محدش فيهم دفع قرش واحد"، وأن المطهرات والمعقمات كانت متوفرة لهم بالمجان تماماً، مضيفين: "كنا سامعين حاجات وإحنا بره، وجينا ملاقيناش الكلام ده خالص".

للإطلاع على الفيلم التسجيلي وتفاصيل التصريحات في الرابط الآتي: