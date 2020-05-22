مدينة الطالبات في جامعة القناة تستقبل 550 من أبناء مصر العالقين بالخارج

استقبلت مساء اليوم الجمعة، المدينة الجامعية للطالبات بجامعة القناة 550 مواطنا من أبناء مصر العائدين من الخارج لقضاء فترة الـ14 يوم عزل صحي فيها، للتأكد من عدم الإصابة بفيروس كورونا كإجراء وقائي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لحماية المواطن المصري.

وقالت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة القناة أن المدينة تم تزويدها بكابينة تعقيم، وتم وضع خطة لاستقبال العائدين من الخارج، من تعقيم الأمتعة وقياس درجة الحرارة ورصد أي أعراض خاصة بالمشاكل الخاصة بالجهاز التنفسي، وفى حالة ظهور أى أعراض يتم اتباع بروتوكول وزارة الصحة وينقل المواطن إلى إحدى مستشفيات الحجر الصحي، كما سيتم توفير الوجبات الغذائية والأنشطة الرياضية مع مراعاة التباعد الاجتماعي.

وأوضحت أن مدينة الطالبات بجامعة القناة تم تجهيزها طبقًا لتعليمات الدكتورخالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، لاستقبال المصريين القادمين من الخارج، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة بجامعة القناة لمتابعة الإجراءات اللوجيستية والوقائية، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات لرفع كفاءة المدن الجامعية، حيث تم تنفيذ أعمال الإحلال والتطوير لجميع واجهات المباني الخارجية والمداخل الرئيسية وأعمال التنسيق الحضاري ورفع كفاءة أماكن المبيت والآثاث والمطابخ ودورات المياه.

وأشارالدكتورعادل حسن، مدير عام المستشفيات الجامعية بجامعة قناة السويس، إلى أنه تم توفير أطقم طبية من ممرضين وأطباء على مدار الـ24 ساعة، فضلًا على توافر عيادات خارجية من بينها طب الأسرة والحميات والصدر.