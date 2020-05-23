فنادق مرسى علم تستقبل 515 مصريا من العالقين بالسعودية قبل العيد

استقبلت فنادق مرسي علم 515 من المصريين العالقين في السعودية مساء أمس الجمعة وذلك عبر ثلاث رحلات طيران، الأولى قادمة من جدة وعلى متنهم 163 راكبا، والثانية من جدة وعليها 187 راكبا، والثالثة قادمة من الرياض وعلى متنها 165 مصريا، ووصلت هذه الرحلات لمطار مرسى علم الدولي ضمن رحلات الجسر الجوي التى أقرتها الحكومة المصرية بعد تنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كان في استقبال هذه الرحلات أجهزة محافظة البحر الأحمر وفرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وحسب مصدر ملاحي بمطار مرسى علم الدولي تتوقف رحلات الطيران على أن تستأنف بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وحسب تصريحات أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، أنه تم خضوع جميع الركاب فور وصولهم مطار مرسي علم للكشف الطبي والتحاليل الفورية وتعقيم متعلقاتهم الشخصية وحقائبهم، وتم نقلهم عبر أتوبيسات سياحية معقمة إلى فنادق الحجر الصحي بمرسي علم وذلك بعد تقسيمهم إلى مجموعات وذلك لمنع التكدس وتقليل الزحام والإقامة لمدة أسبوع في الحجر الصحي تحت إشراف طبي كامل وذلك كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا.

وكشف عاطف عثمان مدير عام أحد الفنادق السياحية بمرسى علم، أن فنادق مرسى علم استقبلت حتى اليوم حوالي تسعة آلاف وخمسمائة مصري من العالقين بالخارج على متن 52 رحلة طيران استثنائية من عدة دول عربية وأجنبية وأفريقية وذلك بالتنسيق مع أجهزة محافظة البحر الأحمر.