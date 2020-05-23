"مصر الخير" تفك كرب 3000 غارم وغارمة خلال رمضان

أعلنت مؤسسة مصر الخير، تمكنها من فك كرب 3000 غارم وغارمة، خلال شهر رمضان المبارك، ليتمكنوا من العودة لأسرهم قبل عيد الفطر.

وقالت سهير عوض، مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، إنه تم رفع درجة الاستعداد داخل برنامج الغارمين للدرجة القصوى منذ بداية الشهر الكريم، حتى يتمكنوا من فك كرب أكبر عدد من الحالات، موضحة أنه تم تكثيف عمل برنامج الغارمين من خلال فتح فرص عمل جديدة للشباب للانضمام لكتيبة فك كرب الغارمين، لبحث الحالات المستهدفة والتعامل معها حتى تمكن البرنامج من فك كرب 3000 غارم وغارمة.

وأضافت، في بيان صادر عن المؤسسة، اليوم السبت، أنه رغم الظروف الصعبة التي نمر بها جميعا إلا أن العاملين ببرنامج الغارمين كانوا في سباق مع الزمن لمساعدة كـل غارم وغارمة من المستهدفين كي يقضوا عيد الفطر مع أسرهم .

ودعت "عوض" القادرين، لمساعدة البرنامج في فك كرب المزيد من الغارمين والغارمات ممن ينتظرون من يمد لهم يد العون في ظل ظروفهم القاسية مضيفة: إذا كنا نشكو جميعا من تقيد الحركة والحبسة في المنازل بسبب ظروف الحظر، فما بال هؤلاء الغارمين ومعاناتهم من هم الدين وعدم وجود ما يسد الاحتياجات الأساسية لأسرهم.

وأشارت عوض، إلى أن الظروف التي نمر بها بمثابة حبل مشدود على رقاب مئات الآلاف ممن فرض عليهم تداعيات فيروس كورونا الحاجة، فمع كل لحظة يزداد الخناق على تلك الرقاب التي فقدت رزقها، وبات أملها توفير قوت يومها وسداد دينها أمرا مستحيلا، فمع فرض الحظر، واستغناء أصحاب الأعمال عن الكثير من العمالة خاصة اليومية، ضاق الحال واختنقت الأنفس، وبات الهروب من قضاء الدين حلا لألاف الغارمين، المهددين بالسجن وتشريد أسرهم في أي وقت.

وأضافت، أنه مع استمرار أيام الحظر التي زادت عن ال 50 يوما، زاد الدين فلا خيارات للكسب والعيش أمام مئات الآلاف من عمال اليومية.