إسرائيل تسجل 18 إصابة جديدة بكورونا

سجلت إسرائيل، اليوم، 18 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع العدد الإجمالي 16683 إصابة.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي قولها، إن من بين الإصابات 47 إصابة خطيرة، منها 36 يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما تماثلت 13724 حالة للشفاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وعلى صعيد متصل، أشارت تقديرات قدمتها وزارة العمل والرفاه الاجتماعي إلى لجنة المالية التابعة للكنيست، بأن ما بين 300 ألف إلى 400 ألف شخص سيبقون عاطلين عن العمل، بعد انتهاء كافة الخطوات الحكومية لإعادة العاملين الذين تم إخراجهم إلى إجازة بدون راتب لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ولا يزال حاليا قرابة مليون عامل في إجازة بدون راتب، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الجمعة، لكن التقديرات تشير إلى أنه بعد الخطوات التي يتوقع أن تقرها الحكومة الإسرائيلية في الأيام المقبلة، ستبقي مئات آلاف العاملين عاطلين عن العمل.