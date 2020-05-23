الحريري: نسأل الله أن يجنب بلادنا منزلقات التهور السياسي

غرد رئيس الوزراء اللبناني السابق، زعيم تيار المستقبل اللبناني سعد الحريري على حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نفرح بحلول عيد الفطر السعيد، رغم تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية والظروف القاسية التي تواجه اللبنانيين والعرب جراء وباء كورونا".

وتابع: "إنها فرحة الالتزام بركن من أركان الدين الحنيف التي تعلو فوق الأحزان والمتاعب وفرحة المشاركة في الاحسان ورفع الضيم عن المحتاجين والمتعبين. نسأل الله أن يتقبل صيام المؤمنين من أبناء شعبنا وأن يسعد أوقات اللبنانيين والمسلمين والعرب ويوحد كلمتهم وينصر قدسهم، ويرفع عنا جميعا بلاء الوباء ويجنب بلادنا منزلقات التهور السياسي والتخبط الاقتصادي"، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.