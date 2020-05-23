إيران تحذر واشنطن من اعتراض ناقلات النفط لفنزويلا

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، من أن طهران ستسبب "مشكلات" لواشنطن إذا اعترضت ناقلاتها النفطية المتجهة إلى فنزويلا، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الاخبارية، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وقالت بيانات تتبع السفن من رفينيتيف أيكون، إن أسطولا صغيرا من خمس ناقلات، تحمل وقودا إيرانيا لفنزويلا المتعطشة للبنزين، يقترب من البحر الكاريبي، إذ إن من المتوقع وصول أول سفينة إلى مياه البلد الجنوب أمريكي، غدا الأحد.

وتورد إيران 1.53 مليون برميل من البنزين والوقود الألكيلاتي إلى فنزويلا، بحسب حكومتي البلدين ومصادر وحسابات أجراها موقع تانكر تراكرز الإلكتروني بناء على مستويات غاطس السفن، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وتسببت الشحنات في مواجهة دبلوماسية بين إيران وفنزويلا والولايات المتحدة، إذ أن كلتا الدولتين خاضعتان لعقوبات أمريكية.

وتدرس واشنطن إجراءات في المقابل، وذلك بحسب مسؤول أمريكي كبير، والذي لم يتطرق إلى تفاصيل بشأن أي خيارات تجري دراستها.