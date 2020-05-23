7 مراكز في الدقهلية تشكوا قطع المياه .. والشركة تطالب بالترشيد

تعددت شكاوى المواطنين من انقطاع مياه الشرب في قرى الدقهلية، لساعات طويلة خاصة في 7 مراكز هي "بلقاس، وميت غمر، وطلخا، ودكرنس، والمطرية، وتمي الأمديد، والمنصورة"، وسط نداءات من الشركة بترشيد الاستهلاك.

وقال السيد الخضر، من أهالي قرية بساط مركز طلخا،" لم نر المياه في البيوت منذ 10 أيام في بساط وكتامة وديسط وكفر بساط، ولم ترسل الشركة لنا فناطيس، ونعاني أشد المعاناة في ظل ارتفاع درجة حرارة الجو خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف الخضر لـ" الوطن": "مشكلة المياه في المنطقة قديمة، ومنذ العام الماضي وعدنا المهندس خالد خضر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بحلها هذا العام، إلا أنه مع بداية الصيف اختفت المياه تماما".

قال محمود إبراهيم من أهالي قرية دموه، إن مشكلة انقطاع المياه في القرية استمرت لأكثر من أسبوع، متابعا: "لا نعرف سبب لانقطاع المياه، ولم نجد أي رد على شكوانا المتكررة لشركة المياه".

في سياق متصل، ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك مياه الشرب أثناء أعمال التنظيف والاستعداد للعيد.

ورحبت الشركة، في بيان لها، بأي شكاوى أو استفسارات ترد من المواطنين على مدار الـ 24 ساعة، من خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم 125.