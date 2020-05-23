الجيش الوطني الليبي يقتل 18 من مرتزقة تركيا جنوب طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليو، مقتل 18 مسلحا من كتائب حكومة الوفاق، في محور الطويشة جنوب العاصمة طرابلس.

وذكر مركز "عمليات الكرامة"، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أن الجيش الوطني الليبي تصدى لهجوم شنته كتائب الوفاق، بقيادة القوات التركية، في محور الطويشة، الأمر الذى أسفر عن مقتل 18 مسلحا من الوفاق، فضلا عن سقوط بعض الجرحى من بينهم قائد سرية الاقتحام التي يطلق عليها "النعاس"، وقائد سرية في لواء المحجوب يدعى "المسلاتي"، وعدد من المرتزقة التي أرسلتهم تركيا إلى ليبيا.

من جهة أخرى، قالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني الليبي، إن منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة استهدفت طائرة تركية مسيرة، وأسقطتها بالقرب من منطقة القريات، جنوب العاصمة طرابلس.