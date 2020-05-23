محافظ الجيزة يكلف رؤساء الأحياء والمراكز برصد البناء المخالف

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على استمرار قطار الإزالات خلال إجازة عيد الفطر المبارك دون توقف، مشيرا إلى أنه لا تراجع عن استعادة كل متر من أراضي الدولة المتعدى عليها، ولم يتم التصالح عليها وإزالة مخالفات البناء والتصدي لكل محاولات البناء في المهد وإزالتها على الفور.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمرور اليومي خلال إجازة عيد الفطر لرصد أي حالات بناء مخالف والتعامل الحازم معها، وضبط القائمين عليها، مؤكدا على تحويل المخالفين للنيابة العسكرية واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم.

وقال محافظ الجيزة إن ذلك الإجراء يأتي في إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة البناء المخالف والتعديات على الأراضي، حيث يعد هذا الملف من أهم الملفات التي يتم العمل عليها حاليًا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، مؤكدا على التصدي لأي محاولة يقوم بها المخالفون معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.