حملات مستمرة لمتابعة المشروعات ورفع الإشغالات في أسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمتابعة المشروعات التنموية والإنتاجية بالمحافظة، للوقوف على سير العمل والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما شدد بتكثيف الحملات اليومية لرش وتطهير جميع الأماكن والقرى التي تظهر بها حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن حملات التطهير لجميع الشوارع والميادين والمصالح ومكاتب البريد وأفرع البنك الزراعي المصري بجميع المراكز. وفى سياق متصل ترأس المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد حملة مكبرة لتفقد مشروع الثروة الحيوانية ببنى مر للوقوف على سير العمل ومتابعة معدلات الانتاج والالتزام بالاجراءات الاحترازية بها فضلا عن متابعة اعمال ازالة الاشغالات والتعديات بطريق عرب الاطاولة وبنى مر بمركز الفتح بمشاركة عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وبالاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية .وناشد المحافظ المواطنين الإلتزام بالمنازل قدر الإمكان وتجنب النزول إلا للضرورة ومنع التجمعات والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على حياتهم تجنباً لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيراً إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه. وأوضح المحافظ أن وزارة الصحة والسكان حثت جموع المواطنين إنه عند الشعور بأي أعرض كإرتفاع درجة الحرارة وما يصاحبها من أعراض أخري يشتبه في أن تكون عدوي فيتم الاتصال بأرقام 105 و 15335 والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.