لماذا قررت النيابة حبس والد طفل أسيوط المتسبب في موت 4 آخرين دهسا؟

كشفت تحقيقات النيابة في حادث وفاة 4 أطفال بمنطقة أبنوب محافظة أسيوط أن المتسبب في الحادث طفل لم يتجاوز عمره 15 سنة حيث كان يقود سيارة والده دون رخصة ودون إتمام السن القانونية لقيادة السيارة.

وقررت النيابة حبس الابن المتسبب في الحادث ووالده وإحالتهما للمحاكمة الجنائية بعد انتهاء التحقيقات.

وعلى الرغم من عدم وجود الأب أثناء الحادث أو قيادته لها حيث كان يقودها نجله إلا أن النيابة نسبت له اتهامات تتعلق بسماحه لنجله الذي لم يبلغ عمره خمس عشرة سنة وتمكينه من قيادة مركبة آلية، وتعريضه بذلك حياة وأمن نجله للخطر، كما اتهمت النيابة الابن بتسببه خطأً في موت أربعة أطفال بإهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة حال قيادته المركبة بسرعة جاوزت الحدَّ الأقصى للسرعة المقررة، كما أنه وقت الحادث لم يساعد المجني عليهم ولم يطلب المساعدة لهم مع تمكنه من ذلك، وقيادته المركبة دون الحصول على رخصة قيادة، وبسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، وتسببه بإهماله في إتلاف شيء من منقولات الغير.

وبينت التحقيقات أنه في مساء السادس عشر من شهر مايو الجاري تلقت الشرطة بلاغًا بوفاة أربعة أطفال لاصطدام سيارة بهم وبدراجة آلية وأخرى هوائية وأحد أعمدة الإنارة بحي الشيخ حسن –بمركز أبنوب- وبإجراء التحريات أكدت قيادة المتهم أحمد صابر عطية الذي يقارب عمره خمسة عشر عامًا- السيارة وقت الحادث وبرفقته آخرين، وأنه قتل المجني عليهم الأربعة خطأ باصطدامه بهم بعد أن اختلت عجلة القيادة من يده وانحرفت السيارة به لقيادتها بسرعة كبيرة.