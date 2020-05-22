لجان بمدن وقرى أسيوط لرصد مخالفات المباني خلال أيام عيد الفطر

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قرارًا بتشكيل لجنة بنطاق كل وحدة محلية للمراكز والمدن، للمرور على كافة المواقع والأراضي خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، ورصد مخالفات البناء سواء على الرقعة الزراعية، أو أملاك الدولة، وكذلك حالات البناء بدون ترخيص.

وتشكل كل لجنة برئاسة نائب رئيس الوحدة، وتضم في عضويتها كل من عضو بالمتابعة الميدانية المختص بالمحافظة، ومسؤولي المتابعة الميدانية بالوحدة، ومسؤول لحماية الأراضي بالإدارة الزراعية المختصة، ومسؤول أملاك الدولة، ومسؤول الإدارة الهندسية.

وستقوم اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتوثيق ما يتم من إجراءات، والعرض بالتقارير اللازمة بنتائج الأعمال.

وقال محافظ أسيوط، إن هذا القرار يأتي في إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة البناء المخالف والتعديات على الأراضي، حيث يعد هذا الملف من أهم الملفات التي يعمل عليها حاليًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

ووجه المحافظ بالمرور الدوري بمختلف القرى والمراكز، لمتابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والحدائق العامة ووقف حركة النقل العام طوال إجازة العيد.