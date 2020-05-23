بريطانيا تلزم الشركات بتحمل 30% من أجور العمالة المتوقفة وقت كورونا

ذكرت صحيفة تايمز البريطانيةـ أن المملكة المتحدة أعدت خططا تلزم أصحاب الأعمال بتغطية ما بين 20 و30% من أجور العاملين الذين تم منحهم إجازة وذلك ابتداء من أغسطس، لتخفيف العبء الكبير لأزمة فيروس كورونا على المالية العامة للحكومة.

ومددت المملكة المتحدة في 12 مايو ولمدة 4 أشهر العمل ببرنامجها للحفاظ على الوظائف، وهو الجزء الأساسي من محاولاتها التخفيف من أضرار فيروس كورونا على الاقتصاد، لكنها أبلغت أصحاب الأعمال بأنه سيكون عليهم المساعدة في الوفاء بتكلفته الضخمة ابتداء من أغسطس آب.

وقالت الصحيفة "أعدت الخزانة خططا ستلزم أصحاب الأعمال بتغطية ما بين 20 و30%من أجور العاملين".

وأضافت "أصحاب الأعمال سيكونون ملزمين أيضا بتغطية تكلفة اشتراكات التأمينات، بمتوسط خمسة في المئة من الأجور".

وامتنع متحدث باسم وزير المالية ريشي سوناك عن التعليق على التقرير.

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يعلن سوناك التعديلات خلال الأيام المقبلة.

كان سوناك قد قال يوم الجمعة إن بريطانيا تواجه "أزمة اقتصادية خطيرة جدا"، وإنه سيتم فقد وظائف خلال "الأيام والأسابيع والشهور المقبلة".