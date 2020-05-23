لبنان يسجل 11 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 11 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 1097 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية "بي سي آر" التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي "مطار بيروت".

وذكرت الوزارة اللبنانية، في بيان اليوم، أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية للكشف عن الإصابة بالوباء بلغ 2204 فحوصات شملت المقيمين داخل لبنان والعائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.