مطار القاهرة يستقبل 80 مصريا من العالقين في لبنان

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، رحلة إستثنائية قادمة من العاصمة اللبنانية ييروت وعلى متنها 80 راكبا مصريا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد .

وقالت مصادر بالمطار، وصلت رحلة خاصة إستثنائية تابعة لشركة مصر للطيران رقم MS3201 وعلى متنها 80 راكبا قادمين من لبنان، وقام أطباء الحجر الصحي بفحص ركاب الرحلة قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي لقضاء 7 أيام بالعزل، على أن يعاد التحليل لهم مرة أخرى للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن رحلات الجسر الجوي لعودة العالقين المصريين من الخارج والتي تنفذها وزارة الطيران قد توقفت، على أن تستكمل الأسبوع المقبل في حين تقوم عدد من الشركات والجهات بتنظيم رحلات خاصة "شارتر" لإجلاء بعض العالقين المصريين من عدة دول بالعالم .