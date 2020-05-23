أونروا تعلق توزيع معونات مالية طارئة للاجئين الفلسطينيين في لبنان

علّقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، توزيع المعونات الماليّة الطارئة للاجئين الفلسطينيين في لبنان والمهجّرين من سوريا، بشكل كامل وحتّى إشعار آخر، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس".

وأوضح مدير عام "أونروا" في لبنان كلاوديو كوردوني في بيان، اليوم، أن الوكالة علقت توزيع المساعدات المالية الطارئة، بسبب حالة الفوضى والإشكالات والتدافع أمام مراكز "أونروا" ومكاتب استلام المعونات، التي رافقت عملية التوزيع خلال الأيام الماضية.

وأشار كوردوني إلى أن "أونروا" ستعلن ترتيبات استئناف هذه العملية في موعدٍ يُحدَد لاحقا.

وفي سياق آخر، شددت اللجان الشعبية، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على المسار الفلسطيني، استنادًا لقرارات الأمم المتحدة.

وأدانت اللجان الشعبية في مخيم مار إلياس قرب العاصمة اللبنانية بيروت، في بيان، اليوم، القرارات الإسرائيلية بضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة ومنطقة الغور.

وعدّت اللجان السياسة الاسرائيلية المتعاقبة تشكل عقبة كأداء أمام مشروعات واتفاقات السلام على المسار الفلسطيني وفي منطقة الشرق الأوسط.