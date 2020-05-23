"المترو" يعلن موعد قيام آخر قطار قبل بدء إجازة العيد

أعلن أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن موعد قيام آخر رحلات القطارات من المحطات بالخطوط الثلاثة للمترو، قبل توقف حركة القطارات لمدة 6 أيام بدءا من صباح غداً الأحد وحتى الجمعة المقبلة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بوقف حركة المواصلات العامة خلال عيد الفطر المبارك، مؤكداً أن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة تسير بصورة منتظمة ولا يوجد لدينا أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل.

وتابع: "يقوم آخر قطار من محطة حلوان الساعة 8.15 بالخط الأول للمترو، ويكون موعد قيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 8.30 مساء، أما الخط الثاني للمترو فسيقوم آخر قطار من محطة شبرا الخيمة الساعة 8.35 دقيقة مساء، ومن محطة المنيب أيضاً من الساعة 8.35 دقيقة، وفي الخط الثالث ستقوم آخر رحلة قطار من محطة نادي الشمس الساعة 8.15 مساء، ومن محطة العتبة الساعة 8.40 دقيقة مساءً".

وأكد "عبدالهادي"، ل" الوطن"، أن العمل بالخطوط الثلاثة للمترو عقب انتهاء عطلة إجازة عيد الفطر المبارك ستكون من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً، موضحاً أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، مشيراً إلى أن أعمال التعقيم والتطهير للقطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر مستمرة.