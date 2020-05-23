دمياط تستقبل عيد الفطر بإغلاق الشواطئ وإيقاف المعديات

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن المحافظة رفعت درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر منذ الأسبوع الماضي، لافتة إلى هناك حملات مكثفة للتموين على المخابز والمحلات ومنافذ الغاز، مشيرة إلى أن المخابز تعمل بكامل طاقتها، حيث جرى رفع درجة الاستعداد بوزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت عوض، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية EXTRA NEWS، أنه جرى البدء في منع دخول غير قاطني مدينة رأس البر لتقليل عدد المواطنين المتواجدين بها، حيث جرى إغلاق جميع الشواطئ وشارع النيل ومنطقة اللسان، علاوة على إيقاف المعديات التي تنقل المواطنين لرأس البر لتقليل الزحام.

وطالبت المواطنين الالتزام بقرارات مجلس الوزراء خلال إجازة العيد، ببدء حظر التجوال من الساعة الخامسة مساءً، لافتة إلى اتخاذ إجراءات لمنع تواجد المواطنين بعد الساعة الخامسة، منوهة بأنه جرى التأكد من توافر مخزون جيد من السلع الاستراتيجية والمستلزمات الطبية للمستشفيات.

وأكدت محافظ دمياط، أن هناك أعداد إصابات بسيطة للغاية بفيروس كورونا داخل المحافظة، ومعظمها يكون لزائرين للإقليم من محافظات أخرى.