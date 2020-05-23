الأسرع على الطرق العامة.. خبيرة سيارات تستعرض Lotus 3-Eleven 430

شاركت خبيرة السيارات والمدونة الأسترالية أليكس هيرشي، فيديو جديد عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب أثناء تجربتها واستعراضها للسياراة الرياضية الأسرع في العالم "Lotus 3-Eleven 430".

وخلال السطور التالية أبرز المواصفات الخاصة بالسيارة الرياضية الأسرع في الشوارع وعلى الطرق بطريقة قانونية:

- تعتبر الماكينة 3-Eleven 430 الأكثر تطرفًا التي تصنعها لوتس، هي أسرع سيارة لوتس على طريق حلبة Hethel الصعبة، و0.8 ثانية أسرع من المركز الثاني Exige Cup 430، وثانيتين أسرع من 3-Eleven السابقة، وقت قياسي يبلغ 1 دقيقة و24 ثانية.

- تم تطوير محرك V6 سعة 3.5 ليتر، الذي تم شحنه وتبريده، والذي تم تحديثه وإعادة تحسينه خصيصًا لمحرك 3-Eleven، بقوة 430 حصانًا و440 نيوتن متر، مما دفع محرك 3-Eleven 430 من 0-60 ميل في الساعة في 3.1 ثانية (0-100 كم/ساعة في 3.2 ثانية).

- تصل السرعة قصوى للسيارة 180 ميلا في الساعة (290 كم/ساعة)، من 3.3 ثانية (0-60 ميل في الساعة) (3.4 ثانية 0-100 كم/ساعة) و174 ميلاً في الساعة (280 كم/ساعة) للإصدار السابق من Lotus 3-Eleven.

- تستخدم هيكلًا خفيفًا من الكربون المركب وهيكلًا من الألومنيوم المبثوق والمرتبط حسب الطلب، تساهم الألواح الجانبية الكربونية المنحوتة جزئيًا والألواح الداخلية الكربونية المدهشة في الوزن الخفيف الاستثنائي.