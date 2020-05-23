أحمد عزت.. وقف أمام الكاميرا صغيرا وعاد إليها شيخا أزهريا في الاختيار

وقف أمام الكاميرا وهو في سن صغيرة لم يتجاوز الخمس سنوات، وخطف الأنظار إليه وبمرور الوقت، أصبح أحمد عزت، أحد أشهر أطفال فترة الثمانينات، وقدم عددًا من الأعمال الفنية المهمة، منها تجسّيده لشخصية "خليل" الصغير، والذي قام بدوره كبيرًا الفنان أحمد عبدالعزيز، خلال مسلسل الوسية، كما قدم شخصية علي البدري، وهو طفل، في مسلسل "ليالي الحلمية"، وهي الشخصية التي جسّدها ممدوح عبدالعليم في مرحلة الشباب.

وفي الحلقة 29 من مسلسل الاختيار، خطف أحمد عزت، الأنظار إليه من جديد، حيث وقف هذه المرة رجلًا كبيرًا تجاوز الأربعين من عمره، وخضبت لحيته باللون الأبيض، حيث جسّد دور الشيخ الأزهري، الذي فسّر وشرح معني كلمة "طواغيت"، التي يستخدمها الإرهابيين والتكفيرين لوصف أبطال الجيش المصري.

وبمجرد ظهور أحمد عزت على الشاشة، بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يسألون عن هذا الرجل، وأبدى عدد منهم فرحتهم، بمعرفته أن هذا الشاب كان صديق الطفولة، في مسلسلات مثل "بوجي وطمطم وفلافيلو، أجمل الزهور، ليلة القبض على فاطمة، البرلمان الصغير".

وكان أحمد عزت، قرر التوقف عن التمثيل وهو في سن المراهقة، حتى عاد منذ سنوات ليشارك في عدد من الأعمال منها "الأب الروحي".

مسلسل الاختيار والذي يعرض على قنوات ON وON دراما، بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، محمود حافظ، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد عادل ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، ماجد المصري، أحمد صلاح حسني، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

يتناول مسلسل الاختيار، قصة استشهاد البطل أحمد صابر منسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام عشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏