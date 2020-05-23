أحمد العوضي يكشف لـ "الوطن" كواليس مشهد إعدام عشماوي في الاختيار

كشف النجم أحمد العوضي كواليس مشهد إعدام الإرهابي هشام عشماوي الذي يجسد شخصيته، وذلك ضمن أحداث الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل "الاختيار".

وقال العوضي، لـ "الوطن"، إنه صور هذا المشهد في 6 ساعات كاملة، معتبراً إياه من المشاهد الصعبة التي أداها، مشيرا إلى أن "عشماوي" كان يعي ارتكابه لأخطاء جسيمة جعلته يتحدث بعدم ثقة عند التحقيق معه، ويطلق مبررات واهية لا معني لها، بحسب قوله.

وتابع: أكبر دليل على إدراكه لحجم أخطائه أنه قال "مبقاش ينفع خلاص"، ما يبرهن على علمه بأنه كان يسير وراء وهم كبير، ناهيك عن خوفه من تفجير نفسه، الأمر الذي يؤكد أنه ليس مقتنعاً بهذه الأفعال بنسبة 100%.

وشكر العوضي النجم أحمد السقا علي ظهوره كضيف شرف في الحلقة، مؤكداً أن وجوده أعطى الحلقة ثقل كبير.

مسلسل "الاختيار" من بطولة أمير كرارة، دينا فؤاد، سارة عادل، أحمد فؤاد سليم، محمود حافظ، مها نصار وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم آسر ياسين، محمد إمام، إياد نصار، محمد رجب، كريم محمود عبدالعزيز وغيرهم، سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.