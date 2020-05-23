رصد المشهد الإعلامي في رمضان على طاولة الصالون الثقافي لحنان يوسف: الاختيار الأفضل

تحت رعاية المنظمة العربية للحوار عقدت أمس الخميس فعاليات، الصالون الثقافي للأستاذة الدكتورة حنان يوسف (الدورة السادسة) تحت عنوان: "تقييم ورصد المشهد الإعلامي العربي في شهر رمضان". وصرحت أ.د حنان يوسف أستاذ الإعلام الدولي وعميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية بالقرية الذكية، أن اختيار موضوع الصالون هذا الشهر جاء مواكبة لطبيعة الأعمال الدرامية المتنوعة التي يتم تقديمها للجمهور خلال شهر رمضان الكريم، ولتقييم ورصد تلك الأعمال بشكل علمي تخصصي، بعيدًا عن الاستفتاءات السريعة والتي يسيطر عليها النمط التجاري بعيدًا عن الدراسة الموضوعية، لذلك تم الاستقرار على إعداد دراسة للأعمال الدرامية المعروضة خلال شهر رمضان.

د. حنان يوسف: (الاختيار) هو الأفضل.. نجح في تعزيز الهوية المصرية

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج جاء من أبرزها أن مسلسل "الاختيار" جاء في المرتبة الأولى من حيث أفضل الأعمال الدرامية خلال السباق الرمضاني، لنجاحه في تعزيز الهوية المصرية والوطنية، كما أشادت الدراسة بمجموعة من الأعمال من أبرزها من مصر مسلسلي "النهاية" وبـ 100 وش"، والمسلسل العراقي " كما مات وطن " وأشارت الدراسة إلى هذا العام اتسم بالتنوع في الموضوعات الدرامية بعكس السنوات الماضية.

الدراسة تعد هي الأولى من نوعها: معالجات درامية متنوعة.. وعلاقات أسرية مشوهة.. والأعمال الكوميدية تحتاج لوقفة

كما أوضحت الدراسة أنه تم رصد قصور لافت في المسلسلات الكوميدية التي اعتمد معظمها على الاكليشيهات المكررة والاعتماد على أبطالها دون تقديم نصوص حقيقية، فيما نجح مسلسل بـ 100 وش في كسر نمطية الكوميديا بتقديمه كوميديا الموقف، واستطاع تقديم جرعة الكوميديا المطلوبة، بالإضافة لحسن اختيار الشخصيات المناسبة.

كما بينت الدراسة أن برامج المقالب التليفزيونية تحتاج إلى مراجعة وتدقيق، خاصة في ضوء ضعف الأفكار، وسطوة الإعلان على الرسالة الإعلامية.

كما أظهرت الدراسة وجود عدد من العلاقات الاجتماعية الأسرية المشوهة مثل القتل والعتف والسرقة وترويج لصور سلبية نمطية عن المجتمع والشخصية المصرية وقالت الرئيس التنفيذي للعربية والحوار والمشرفة على الدراسة أن تم اختيار مجموعة من أبرز باحثي المنظمة العربية للحوار من أساتذة الاعلام في مصر والوطن العربي وهم الدكتور جمعة محمد من العراق، ومن مصر د.لمياء سمير ود.إيمان سيد ود.نادر محمد ود.مروة يوسف، مشيرة إلى أن تلك الدراسة تناولت مجموعة من المحاور من أبرزها: القيم التي تضمنتها الأعمال الرمضانية – هل شهدت الأعمال ملامح للتجديد عن ما سبق – هل أثرت أزمة كورونا على هذه الأعمال من حيث الشكل أو المحتوى.

وجاء انعقاد تلك الدورة من خلال المنصات الإلكترونية (الفيسبوك)، استمرارًا للنهج الذي اتبعه الصالون منذ دورته الرابعة للظروف التي تعيشها مصر والعالم بسبب فيروس كورونا، واستجابة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية.

واتسمت فعاليات الصالون بالتفاعل اللافت مع الموضوع ، وشارك فيه مجموعة كبيرة من الخبراء والمتخصصين في المجال الإعلامي منهم الأستاذة الدكتورة/ منى الحديدي أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة، وسعادة السفير الدكتور يوسف أحمد الشرقاوي، واللواء محمد كمال الخبير الأمني والاستراتيجي، والإعلامية التونسية صوفيا الهمامي، كما ظهرت مشاركة لافتة لعدد كبير من الباحثين وطلاب الإعلام