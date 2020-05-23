السيسي يكرم الطبيب كارم محمود.. ونجله: الرئيس لا ينسى أبناءه

كرم وفد من مديرية الشؤون الصحية في الأقصر، الشهيد كارم محمود رئيس قسم الباطنة بمستشفى الأقصر الدولي، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ضم الوفد محمود متولي، وكيل مديرية الشؤون الصحية، في محافظة الأقصر، والدكتور جاد الله محمود، نائب مدير مستشفى الأقصر الدولي، حيث توجهوا إلى منزل الدكتور محمود نجل الطبيب كارم محمود.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكريم الأطقم الطبية التي استشهدت جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى محافظات الجمهورية.

وتوجه نجل الطبيب كارم محمود، بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفاً إياه بالرئيس الإنسان الذي لا ينسى أبنائه، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، التي تعمل بكل جهد منذ بدء أزمة فيروس كورونا، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور سيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر للاهتمام البالغ والمتابعة المستمرة لحالة والده أثناء مرضه.

يشار إلى أن الدكتور كارم محمود، حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة العامة من جامعة أسيوط سنة 1989 بتقدير عام جيد جداً، وهو طبيب مقيم أمراض الباطنة جامعة أسيوط في الفترة من 1991 إلى 1995 حيث عمل في وحدة العناية المركزة ووحدة غسيل الكلى الصناعي ووحدة أمراض الغدد الصماء، حاصل على شهادة الماجستير من جامعة اسيوط بتقدير عام جيد جداً.

وعمل "محمود" بمستشفى الملك فهد في السعودية في الفترة 1998 إلى 1999 رئيساً لوحدة الكلى الصناعي بمستشفى الألمونيوم بنجع حمادي، وعمل مساعد المدير العام لمستشفى أسوان للتأمين الصحي في الفترة من 2000 إلى 2004، والطبيب الإقليمي لأمراض السكر ورئيس مركز السكر بولاية عبري 2004 إلى 2019 والمنسق الاقليمى للأمراض غير المعدية في عمان للخطة الخمسية فى الفترة ما بين 2006 إلى 2010.

وحصل على الشهادة الأوروبية في السكر والغدد الصماء ESAP، وكان آخر منصب تقلده هو رئيس قسم الباطنة والعناية المركزة بمستشفى الأقصر الدولي، قبل وفاته متأثرًا بفيروس كورونا المستجد.