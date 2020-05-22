الأقصر تستعد لعيد الفطر بخطة مواجهة كورونا

أكد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، رفع درجة الاستعداد على مستوى مراكز المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الأمن، لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات التي سيتم تطبيقها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، والتي تنص على وقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة، ومنع التجمعات طوال فترة إجازة العيد.

كما تتضمن الإجراءات منع إقامة أي احتفاليات، أو فعاليات، للحد من انتشار فيروس كورونا، مع التأكيد علي غلق الكورنيش والمتنزهات والحدائق العامة وما يماثلها، طوال إجازة العيد، ويُستثنى من ذلك معدية الأهالي التي ستعمل حتى الساعة الخامسة مساء لنقل المواطنين فقط.

وأهابت المحافظة بالمواطنين عدم زيارة المقابر والمدافن على مستوى مراكز المحافظة طوال فترة إجازة العيد حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

كما أكد محافظ الاقصر رفع درجة الإستعداد داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتصدي لأى محاولات للبناء المخالف أثناء إجازة عيد الفطر المبارك، موجهًا رؤساء المدن برصد أي أعمال بناء مخالف، والتعامل بحسم معها مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.