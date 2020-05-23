رئيس الجمهورية يكرم شهيد فيروس كورونا الدكتور هشام الساكت

أعلنت جامعة القاهرة، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تكريم اسم وأسرة الدكتورة هشام الساكت وكيل كلية طب قصر العيني لشؤون خدمة البيئة وتنمية المجتمع باعتباره أحد شهداء الجيش الأبيض في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

الخشت: الشهيد الراحل لم يتأخر يوماً عن أداء الواجب حتى في أصعب الظروف

وأشار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إلى أن جامعة القاهرة لها الفخر أن تقدم شهداء من الجيش الأبيض للدفاع عن جموع الشعب المصري، مؤكدا أن الراحل من الشخصيات النبيلة ومن أبرز قيادات جامعة القاهرة ويتمتع بأخلاق رفيعة ونبل في السلوك واداء متميز.

الخشت: الراحل لم يتخلف يوماً عن القوافل الطبية التي ترسلها الجامعة للأماكن الاكثر احتياجا

وذكر الخشت، أن الشهيد الراحل لم يتأخر يوماً عن أداء الواجب حتى في أصعب الظروف ولم يتخلف يوماً عن القوافل الطبية التي ترسلها الجامعة للأماكن الاكثر احتياجا وللمناطق العزيزة لمصر ومنها حلايب وشلاتين والتي استطاع أن يقدم خدمة طبية متميزة للأهالي، بالإضافة إلى اشتراكه في معظم اللجان الطبية في أصعب الظروف بالقصر العيني.

رئيس جامعة القاهرة: "الساكت" رحل عنا يوم جمعة والسيسي يكرمه أيضا يوم جمعة

وأكد الخشت، أن أسرة شهيد الجيش الأبيض تحت رعايتنا منذ اللحظة التي أصيب فيها الراحل هشام الساكت، قائلًا: "من المفارقات الجميلة إنه رحل عنا يوم جمعة والرئيس السيسي يكرمه أيضا يوم جمعة"، مشيرًا إلى أن الجامعة أطلقت اسم شهيد كورونا على مجمع التعليم المتميز والذي كان له دور في إنشائه تخليدا له.

إطلاق اسم هشام الساكت شهيد كورونا على مجمع التعليم المتميز

ووجه الدكتور الخشت، باسم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والجيش الأبيض من الأطقم الطبية بكل الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه وحرصه الشخصي وبدون اقتراح من أحد، على تكريم شهداء الجيش الأبيض.

أسرة الشهيد الساكت تشكر السيسي: يشعر بالفترة الصعبة التي يمر بها الجيش الأبيض

كما وجهت أسرة الشهيد الدكتور هشام الساكت، الشكر للرئيس السيسي، مؤكدة سعادتها بهذا التكريم والذي يؤكد إحساس الرئيس بالفترة الصعبة التي يمر بها الجيش الأبيض "هو ليس تكريمًا الدكتور هشام الساكت وإنما تكريمًا لهم جميعًا ليكون دافع لتقديم المزيد لمواجهة فيروس كورونا".