أسعار الخضروات اليوم الأحد 24-5-2020 في مصر

تقدم "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للقراء والمتابعين، متوسط أسعار الخضروات بالسوق المصرية خلال تعاملات، اليوم الأحد 24 مايو، والتي جاءت على النحو التالي:

البصل

بلغ سعر البصل الأبيض 4 جنيهات، والبصل الأحمر 10 جنيهات للكيلوجرام.

الكوسة

وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة إلى 6 جنيهات.

ورق العنب

بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 20 جنيها.

الباذنجان

وصل سعر كيلو الباذنجان الرومي لـ5 جنيهات.

الملوخية

سجل سعر كيلو جرام ملوخية 6.5 جنيه.

الليمون البلدي

تراوح سعر كيلوجرام الليمون البلدي بين 8 إلى 10 جنيهات.

الجزر

وصل سعر الجزر إلى 4 جنيهات للكيلوجرام.

الثوم

بلغ متوسط سعر كيلوجرام الثوم 20 جنيها.

الفلفل

متوسط سعر كيلوجرام الفلفل الرومي 7 جنيهات.

الفلفل الألوان

سعر كيلو الفلفل الألوان 30 جنيهًا.

الطماطم

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 6.5 جنيه.

البطاطس

وصل سعر كيلوجرام البطاطس من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 6.5 جنيه.

الفاصوليا الخضراء

جاء سعر كيلوجرام الفاصوليا الخضراء بـ5 جنيهات.