ووهان الصينية تجري أكثر من 1.4 مليون اختبار كورونا في يوم واحد

قالت سلطات الصحة المحلية في مدينة ووهان، التي كانت أول بؤرة لتفشي فيروس كورونا في الصين، إنها أجرت 1.470.950 مليون اختبار للكشف عن الفيروس يوم الجمعة.

وذكرت أنها أجرت مليون و729 اختبارا في اليوم السابق، وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم".

وبدأت ووهان حملة في 14 مايو لرصد حاملي الفيروس بدون أعراض، وهم الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض ظاهرية للمرض، بعدما أكدت في التاسع والعاشر من مايو اكتشاف أول بؤرة تفش بالمدينة منذ إعلانها في 8 أبريل رفع إجراءات العزل العام التي كانت مفروضة عليها.

من جهة أخرى، أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين عدم تسجيل أي إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، للمرة الأولى منذ بداية الجائحة أواخر العام الماضي.

وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم، إنها سجلت حالتين جديدتين مشتبها بهما، إحداهما واردة من الخارج في شنجهاي، والأخرى منقولة محليا في إقليم جيلين بشمال شرق البلاد.

وأضافت اللجنة أن عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها الأعراض، تراجع من 35 يوم الخميس إلى 28 حالة يوم الجمعة.

وشهدت الصين تراجعا كبيرا في عدد حالات الإصابة المنقولة محليا منذ مارس، بعد أن ساعدتها القيود الصارمة على تنقل الناس، في السيطرة على الوباء في مناطق كثيرة من البلاد.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي 82971 حالة، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.