"التنبؤ بالفيضان" ينشر خرائط سقوط الأمطار على مصر خلال أيام العيد

أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الري، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، خرائط أماكن يتوقع سقوط الأمطار عليها، خلال أيام الوقفة، أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وتشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ في قطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية، إلى أنّه من المتوقع عدم سقوط أمطار خلال أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك.

ويمكن الاطلاع على خرائط الأمطار لليوم حتى الاثنين المقبل، من خلال الصور التالية:

خريطة سقوط الأمطار اليوم 23 مايو

خريطة سقوط الأمطار أول أيام عيد الفطر المبارك

خريطة سقوط الأمطار ثاني أيام عيد الفطر المبارك