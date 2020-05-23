نيللي كريم تقضي إجازتها في الغردقة بعد انتهاء تصوير بـ100 وش

انتهت نيللي كريم من تصوير مسلسل بـ100 وش، منذ أيام المقرر عرض الحلقة الأخيرة منه اليوم، وتشهد الحلقة نهاية العصابة كل شخص بطريقة مختلفة عن الآخر.

وطارت نيللي إلى الغردقة من أجل قضاء إجازتها مع أسرتها، على أن تعود بعد أكثر من أسبوع لاستكمال نشاطها الفني بالقاهرة.

يعرض مسلسل بـ100 وش يوميًا على قناة الحياة في تمام الساعة 7:45.

المسلسل بطولة نيللي كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدي، وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، وحنان يوسف، وسلوى محمد علي، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومحمد عبدالعظيم، وسارة التونسي، ولؤي عمران وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري.