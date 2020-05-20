نيللي كريم لجمهورها عن الصفقة الجديدة "بـ100 وش": "مليار إلا ربع يارب"

شاركت الفنانة نيللي كريم، جمهورها بأحداث الحلقة الـ27 من مسلسل "بـ100 وش" للمخرجة كاملة أبو ذكري.

حيث كتبت عبر حسابها الشخصي، على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، "مليار إلا ربع يارب".

وتحضر العصابة، لعملية نصب جديدة، يحصلون من خلالها على مليار إلا ربع جنيه، ثم يسافروا إلى الخارج.

تدور أحداث المسلسل حول شخصية "سكر"، وهي نصابة محترفة -يتم النصب عليها من قِبل عمر- نصاب محترف ايضًا، لتدخل في صراعات معه لإعادة أموالها، ثم تقرر الاتحاد معه للقيام بعمليات نصب اكبر.

يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقى، وحنان يوسف، وسلوى محمد على، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومحمد عبد العظيم، وسارة التونسى، ولؤى عمران وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى‪.