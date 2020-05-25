"نعيمة وزيزي وفوزية" في وحدة.. حديقة الحيوان بدون زوار العيد لأول مرة

شهدت حديقة الحيوان بالجيزة على مر السنوات الماضية العديد من الحيوانات من مختلف الفصائل، التي تعلق بها زوار الحديقة، وحفظوا أسماءها التي يطلقها عليها حراس الحديقة من أجل تمييزها، وتلتصق بها مع مرور السنوات وتوافد الزوار خاصة في فترة الأعياد.

وفي سابقة فريدة من نوعها، تغلق حديقة الحيوان في أول أيام عيد الفطر، غدًا، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وطبقًا لإجراء الدولة الاحتراوية لاتقاء تفشي عدوى الوباء التاجي، لذا ترصد "الوطن" فيما يلي أسماء أبرز الحيوانات التي تواجدت في الحديقة على مر السنوات الماضية.

الفيلة نعيمة

تعد الفيلة نعيمة هي آخر فيلة بحديقة الحيوان بالجيزة بعد وفاة الذكر منذ 3 سنوات، والتي أعلن عن نفوقها في أكتوبر من العام الماضي، بعد أن تعرضت لحالة إعياء، وتعتبر الفيلة أحد الحيوانات الجاذبة للكبار والصغار، وكان يحرص الجميع على اللعب والتقاط الصور معها وإطعامها، واستمر وجودها نحو 30 عاما.

الخرتيت زيزي

تعد الخرتيت "زيزي"، أشهر خرتيت مر على حديقة الحيوان، كونها آخر خرتيت أبيض في مصر والشرق الأوسط، ونفقت في مارس من العام الماضي، ما كان دافعًا لتحنيطها ووضعها بالمتحف الحيواني بالحديقة، واستمرت تلك العملية قرابة 9 أشهر.

أنثى سبع البحر فوزية

"فوزية" هي أنثى سبع البحر، احبها المترددون على الحديقة كثيرًا، قبل أن تنفق في إبريل عام 2016، حسبما أعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، آنذاك، بعدما قضت في الحديقة 16 عامًا.

الشامبانزي بونجو

23 عاما قضاها إنسان الغاب "بونجو" داخل أسوار حديقة الحيوانات، استمتع خلالها الزوار برؤيته، قبل أن تعلن الحديقة وفاته بعمر 23 عاما، نتيجة تعرضه لاحتباس حراري شديد نتيجة تعرض البلاد لارتفاع في درجات الحرارة.

الزرافة روكا

فترة طويلة قضتها الزرافة "روكا" ذات الشكل الجميل الذي عرفه الأطفال المترردين على الحديقة، قبل أن تنفُق بعدما شنقت نفسها في الشماسي الحديدية في المكان المخصص لها داخل حديقة حيوانات الجيزة، في ديسمبر عام 2013، وصدر لها آنذاك، هاشتاج "الزرافة ماتت".