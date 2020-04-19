وائل جسار عن أوبريت "أنت أقوى": عمل إنساني وكنا قلب واحد

أعرب الفنان وائل جسار، عن سعادته البالغة، بمشاركته في أوبريت "أنت أقوى"، الذي انطلق عرضه الأول، من منطقة الأهرامات بالجيزة، موضحًا أن كلمات مدحت العدل في الأوبريت، مثلت إضافة قوية جدا، كونها رائعة، وتصف أوضاع الحياة الراهنة، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موجها شكره لكل من شارك في العمل.

وأضاف "جسار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث": "كلنا كنا قلب واحد ومحدش فكر يرفض، لأنه عمل إنساني بحت، ورسالة الفنان ليست فقط أغاني عاطفية فقط، لكن دوره الاجتماعي والإنساني مهم"، متمنيا أن تصل الرسالة لكل الناس، وأن يكون لدينا جميعا فكرة الأمل.

وكشف الفنان اللبناني، كواليس الجزء الخاص به من الأوبريت، قائلا: إن الشركة المنتجة، زارته في منزله، والتزموا جميعا بارتداء كل الأدوات الخاصة بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، سواء من قفازات وكمامات وغيرها، وتم استخدام ماكينات التعقيم، موجهًا حديثه للجمهور: "يارب الأوبريت يكون رسالة أمل للناس، بس لازم تلزموا بيوتكم، لأن الفيروس خطير، وممكن يفرقنا عن أحبابنا وأصحابنا لا قدر الله".