هاني الناظر يطالب رجال الأعمال بدعم مراكز البحوث للوصول لعلاج لكورونا

طالب الدكتور هاني الناظر الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، رجال الأعمال المصريين بدعم أعمال البحث العلمي في مراكز البحوث والجامعات المصرية، للوصول لعلاج ولقاح لفيروس كورونا.

وكتب "الناظر" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لدينا في مصر العديد من كبار رجال الأعمال المحترمين، منهم مصنفين عالميًا بإمكانياتهم المادية، ولدينا أيضًا علماء وباحثين علميين يشهد العالم بعلمهم وكفائتهم، يعملون بمراكز البحوث وعلى رأسها المركز القومي للبحوث والجامعات المصرية بكليات الطب والصيدلة والعلوم والطب البيطري وغيرها من الكليات العلمية".

وأضاف: "لهذا أدعو رجال الأعمال الكبار كما يقدمون خدمات اجتماعية وانسانية جليلة، أن يدرسوا فكرة تخصيص تمويل كبير لأبحاث علمية من أجل الوصول للقاح ودواء مصري لفيروس كورونا، لمواجهة المرض والقضاء عليه بإذن الله، وأيضا لعدم الاعتماد على لقاح أو دواء أجنبي".

واختتم منشوره: "أثق تمامًا في قدرة رجال أعمالنا الوطنيين، وفي علمائنا وباحثينا المتميزين، فهل من مستجيب؟".