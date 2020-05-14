"مقفولة بأكياس بلاستيك".. هاني الناظر يقدم نصائح لشراء ملابس العيد

قدّم الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، عدة نصائح للمواطنين بشأن الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، كشراء ملابس العيد.

ونصح الناظر، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية EXTRA NEWS، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، المواطنين، بشراء ملابس مغلفة في أكياس، وليست المعروضة في المحلات، مضيفا: "محدش يقيس ملابس في محل".

وأضاف رئيس المركز القومي للبحوث سابقا: "لو اشترى الفرد ملابس مش مغلفة، يغسلها بميّة وصابون قبل ما يلبسها، ولو نوع ملابس مينفعش بالغسيل مشتريش منه دلوقتي".

وزاد الناظر: "اللي عايز يشتري ملابس ياخد باله، الغسيل بالميّة والصابون أفضل من الرش بالكحول"، مؤكدا أنّ فيروس كورونا المستجد ضعيف وعليه طبقة دهنية، تختفي عند غسل الأشياء بالمياه والصابون.

وتابع: "لو مصممين نشتري للأولاد لبس العيد بلاش نستنى لآخر 72 ساعة اللي قبل العيد علطول، عشان منعملش تكدس وزحمة، إنزل دلوقتي اشتري بسرعة".