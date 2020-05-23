مدبولي يوجه بإنشاء منطقة بنوك بجانب مبنى مدينة شرم الشيخ الجديد

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء منطقة بنوك بجوار المنطقة المخصصة لإقامة المبنى الجديد لمجلس مدينة شرم الشيخ، لخدمة المواطنين والمستثمرين.

وقال رئيس الوزراء، إن هذه المنطقة ستسهل المعاملات البنكية للمواطنين، خاصة مع تطبيق نظام الدفع الإلكتروني السريعة.

جاء ذلك خلال جولة رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، بمدينة شرم الشيخ، يرافقه اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه جرى التعاقد لإنشاء المبنى الجديد لديوان مجلس مدينة شرم الشيخ، مع الهيئة العربية للتصنيع كجهة قائمة بالتنفيذ، بتكلفة تصل إلى 180 مليون جنيه، وسيجري تنفيذ المشروع خلال عامين منذ بدء استلام الموقع.

وأكد المحافظ أنه جرى تصميم المبنى طبقًا للنظم العلمية والتكنولوجية الحديثة، في ضوء سعي المحافظة للنهوض بالمباني الخدمية، لتواكب التطور التكنولوجي، والحضري بالمدينة، بهدف تحسين أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.