الحلقة 26 من مسلسل فرصة تانية.. زواج ياسمين صبري في شرم الشيخ

بدأت الحلقة 26 من مسلسل فرصة تانية، بسفر "ملك" ياسمين صبري، إلى شرم الشيخ لمقابلة "زياد" أحمد مجدي، والتمسك بالفرصة الأخيرة أمامهما.

ويرفض "مدحت" دياب تطليق "مريم" هبة مجدي، رغم محاولات والدة المستمرة لإنهاء القصة والموافقة على طلاقها حتى تتنازل له زوجته عن كافة ممتلكاته.

ويتقابل "ملك وزياد" في شرم الشيخ، بعد الخطة التي وضعها "سالم" والد زياد والتي كان الغرض منها العودة لبعضهما وإنهاء الخلافات التي كانت بينهما. ويقرر "زياد" الزواج من "ملك" وإقامة حفل الزفاف في شرم الشيخ.

مسلسل فرصة تانية، بطولة ياسمين صبري، آيتن عامر، إدوارد، أشرف زكي، هبة عبدالغني، أحمد مجدي، أحمد الشامي، محمد دياب، محمود البزاوي، وكريم عبدالخالق، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.