إنارة طريق نبق الخلفي في شرم الشيخ بتكلفة 10 ملايين جنيه

تابع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، أعمال التطوير التي جرى الانتهاء منها بطريق نبق الخلفي في مدينة شرم الشيخ، يرافقه اللواء محمود السولية رئيس المدينة وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمدينة.

وقال المحافظ، إنه جرى إنارة الطريق بطول 7 كيلو متر مزدوج، بتكلفة تصل إلى 10 ملايين جنيه، حيث يتضمن المشروع إقامة محول و550 عامود إنارة و5 ولاعات.

وأشار إلى أن المرحلتين الأولى والثانية لتطوير الطريق تضمنتا تركيب 200 عامود إنارة إضافة إلى توصيل الغاز الطبيعي، لنحو ‏1800‏ أسرة، و‏36‏ فندقا، ومنطقة حي النور بالكامل، إضافة إلى تطوير ورصف طريق نبق السياحي بتكلفة 30.5 مليون جنيه، تمويل هيئة التنمية السياحية.