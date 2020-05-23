4 إصابات جديدة بكورونا في دمياط.. وتزايد ضحايا "عزومة الإفطار"

أعلنت مديرية الصحة في دمياط، برئاسة الدكتور محمود طلحة وكيل الوزارة، اليوم السبت، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه جار تحويل الحالات لمستشفيات العزل.

وأعلن "طلحة"، في وقت سابق تزايد الإصابات في محافظة دمياط منذ الأسبوع قبل الماضي، بعد تسجيل أعداد إصابة مرتفعة في كفر المنازلة بعد تنظيم عائلة لعزومة إفطار دون اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، فضلا عن تسجيل عدد متزايد من الإصابات بدائرة مركز الزرقا لنفس السبب.

وأضاف أن الإصابات في كفر المنازلة والزرقا غير مقبولة أو مبررة، حيث نتجت بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة بسبب تنظيم عزومات دون أي احتياطات.