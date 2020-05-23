"صحة دمياط": لدينا 390 مصابا بكورونا و40 حالة وفاة

قال مصدر بمديرية الصحة في دمياط، إن عدد الوفيات منذ ظهور الفيروس وحتى الآن 40 وفاة بنسبة 95% كانوا مصابين بأمراض مزمنة أو ذات خطورة عالية، يعانون من نزيف أو حوامل وحالتهن خطرة كما حدث في إحدى الحالات "أو أعمارهم كبيرة".

وأضاف المصدر، لـ"الوطن": "لم يعد لدينا حاليا بؤر للفيروس كما كان سابقا حيث إن الحالات التي ظهرت مؤخرا حالات فردية وجرى رفع الحظر عن بعض المصانع التي كانت قد ظهرت فيها حالات كالغزل والنسيج، الذي أصيب أحد عماله، وأغلق لـ14 يوما مع وضع المخالطين تحت المراقبة".

وأكد المصدر أن مجمل الإصابات وصلت إلى 390 حالة، وسجلت دمياط أمس الجمعة 8 إصابات بكوفيد -19، من بينهم حالتان من محافظة الدقهلية، وحالة من كفر الشيخ، كانا في زيارات عائلية لذويهم في دمياط.