بمساحة 221 فدانا.. إزالة تعديات على بحيرة المنزلة بدمياط

شنت الأجهزة التنفيذية في محافظة دمياط برئاسة اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، حملة مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أسفرت عن تنفيذ حالة تعدِ على بحيرة المنزلة بقرية الشيخ ضرغام، تابعة لولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على مساحة 11 فدانًا.

كما تم الانتهاء من إزالة كافة التعديات على بحيرة المنزلة بقرية الشيخ ضرغام الواردين بالقرارين اللذين يتضمنان 19 حالة، تم تنفيذ 17 حالة منها خلال تلك الحملات المُنفذة على مدار الفترة الماضية بمساحة 200 فدان، وحالتين أخريين على مساحة 21 فدانًا، وتم تنفيذهم بحملات سابقة، ليصل إجمالى المساحات الخاصة بتلك الإزالات 221 فدانًا.

كما أزيلت 6 حالات تعدِ على أراضٍ زراعية بمساحة 900 مترًا مربعًا بنطاق مركز ومدينة كفر البطيخ، حيث بلغ عدد الحالات التى تم إزالتها خلال الفترة الماضية 466 حالة بنسبة تنفيذ بلغت 301% لما تم تحقيقه من جهود فوق المستهدف.