صور.. ابنة الممرضة ضحية كورونا: "تسلمنا هدية الرئيس.. كحك وعيدية وورد"

قالت شيماء أحمد عبد العظيم، ابنه الممرضة صفاء محمد علي، التي توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجدة في محافظة الإسكندرية، إن الأسرة المكونة من والدها وشقيقتها ندى، تسلمت هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت "شيماء" في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسكندرية، وصل إلى منزلهم وسلمهم هدية الرئيس، والتي كانت عبارة عن مبلغ مالي "عيدية" للأسرة وكحك العيد وشهادة تقدير لتكريم لوالدتهم، ورسالة عيدية ودرع تكريم، وورد.

وأكملت: "كانوا يظنون إننا صغار، حيث أحضروا عرائس لعبة، ولكنهم فوجئوا أنني وأختي التوأم نبلغ من العمر 22 عاما".

وطالبت المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازيه التي تتبعها الدولة، لافتا إلى أن والدتها أصيبت خلال عملها ضمن الفريق الطبي الخاص بدار رعاية الأطفال في منطقة كرموز غرب الإسكندرية.

وأوضحت أنها ووالدها، تقدما بالشكر إلى الرئيس على تكريمه لهم.