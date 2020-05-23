نائب محافظ الوادي الجديد تسلم هدية الرئيس لعامل بمستشفى توفى بكورونا

قدمت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، خالص التعازي لأسرة الشهيد محمد رفاعي عبدالكريم بقرية أسمنت التابعة لمركز ومدينة الداخلة.

وقدمت "مجدي" للأسرة رسالة شكر وتقدير رئيس الجمهورية، مشيرة إلى حرص الرئيس وتقديره البالغ لما قدمه شهداء الجيش الأبيض من واجب وتضحيات قبل إصابتهم بالفيروس برفقة زملائهم وفرق الأطباء، وتحملهم طوال فترة العلاج بالعزل، لتخلد أسمائهم في سجل النماذج المشرفة في مواجهة الأزمات.

جاء ذلك خلال تقديمها هدية نيابة عن رئاسة الجمهورية لأسرة الشهيد، والذى كان يعمل بوظيفة عامل بمستشفي الداخلة العام، بحضور الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، والدكتور عبدالله كامل مدير الإدارة الصحية بالداخلة، ومحمود جبالي رئيس القرية.

وقالت نائب المحافظ، إنها سلمت عددًا من الهدايا الرمزية لأسرة الشهيد، مقدمة من رئاسة الجمهورية، لافتة إلى أن اللواء محمد الزملّوط محافظ الوادي الجديد سيقوم بزيارة أسرة العامل قريبًا تقديرًا لدور الشهيد، واستجابة لكافة مطالب أسرته في مواجهة الظروف المعيشية ومتطلباتها.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادى الجديد، إن تكريم أسرة عامل الأوكسجين بمستشفى الداخلة العام الشهيد محمد رفاعى، جاء بناء على توجيهات مؤسسة رئاسة الجمهورية، بهدف رسم البسمة على وجوه أسر شهداء الجيش الأبيض، الذين ضحوا بأرواحهم خلال أزمة فيروس كورونا المستجد من أجل تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالمستشفيات، مشيرًا إلى أن بطولات الجيش الأبيض بكافة المستشفيات ستسجل بحروف من نور، ليفخر بها أبنائهم وأحفادهم إلى يوم الدين.

واستجاب محروس، لمطلب زوجة الشهيد، وأكد أنه سيجرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير فرصة عمل لنجله بالمستشفى، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومحافظ الوادي الجديد.

ومن جانبها، وجهت عزيزة مبروك زوجة الشهيد محمد رفاعى ونجلها أحمد، 20 عامًا، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه لأسر شهداء الجيش الأبيض، مشيرة إلى أن زوجها كان مثالًا صادقًا للتفاني في العمل، فكان لا يغادر مقر عمله طيلة يوم العمل سوى وقت النوم وانتهاء نوبتجيته، كما كان يقدم كافة أشكال الدعم اللازم للحالات الإنسانية من المرضي طوال فترة إقامتهم وتلقيهم العلاج، بهدف تخفيف الآلام عنهم.

وأشارت إلى أن وصيته الأخيرة كانت حرصه الشديد على مستقبل نجله "أحمد"، ورعاية أسرته بعد وفاته.