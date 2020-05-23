مستشفيات كفر الشيخ تستقبل عيد الفطر بخطة طوارئ  

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، رفع حالة الاستعداد بمختلف المستشفيات المركزية والعامة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

ووجهت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بتوفير المستلزمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات والوحدات الصحية، وتنظيم خطة عمل الأطقم الطبية من خلال خطة عمل تستهدف توفير الخدمات الطبية للمواطنين على أكمل وجه، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأشارت وكيل الوزارة، إلى تشكيل لجان من إدارة الطب الوقائى والرعاية الأساسية وإدارة الطب العلاجى وإدارة التمريض والتفتيش المالي والإداري، لمتابعة أعمال الطوارئ بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية، مشيدة بجهود الأطقم الطبية والتمريض والفنيين والعاملين بمديرية الصحة خلال هذه الفترة خاصة فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا المستجد.