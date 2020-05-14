وكيل صحة كفر الشيخ تزور "طبيب عزل بلطيم" المصاب بفقدان بصره

زارت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، الدكتور محمود سامي، طبيب الحميات، الذي أصيب بفقدان بصره، نتيجة الإجهاد أثناء تأدية عمله بمستشفى عزل بلطيم، وذلك قبل سفره إلى طنطا عبر إحدى سيارات الإسعاف المجهزة لإجراء بعض الفحوصات الطبية على العين بطنطا.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالرؤف إبراهيم حمد مدير المكتب الفني والدكتور لطفي عبد السميع، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، والدكتور محمد كمال سلامة، أستاذ أمراض القلب بكلية الطب، والدكتور أحمد فتح الله، مدير إدارة التدريب.

وأجرت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اتصالات هاتفية مع مسئولي وزارة الصحة بطنطا، والتنسيق لإجراء الفحوصات اللازمة للطبيب المصاب بفقدان بصره تمهيدًا لنقله إلى مستشفى عين شمس التخصصي لاستكمال رحلة علاجه بها تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.